День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 01.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
Новости: "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
"Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
Новости: В Киеве торжественно открыли Конгресс WBC
В Киеве торжественно открыли Конгресс WBC
Новости: Сборная США - чемпион мира по баскетболу среди женщин
Сборная США - чемпион мира по баскетболу среди женщин
X

Тренер Лиона перед матчем с Шахтером в ЛЧ ответил на ряд вопросов

Бруно Женезио
19:22 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Наставник французского Лиона Бруно Женезио поделился мнением о завтрашнем матче Лиги чемпионов против Шахтера.

Главный тренер Лиона Бруно Женезио считает, что его команде будет нелегко в матче с Шахтером, к тому же без поддержки болельщиков, и его игроки имеют иметь хорошую внутреннюю мотивацию на эту игру.

– Многие критикуют команду за то, что иногда во время важных матчей игроки Лиона теряют концентрацию.

– Вы знаете, это Лига чемпионов. После матча с Манчестер Сити мы действительно получили высокий уровень мотивации. А так ничего не изменилось, мы будем продолжать играть и стремиться достигать хорошего результата и завтра, когда на стадионе не будет наших болельщиков.

– Во время последнего матча с Нантом мы слышали, как вы повышали голос на игроков. Как часто такое случается? И не устали вы от этого?

– Нет, конечно, я не устал. Это наша работа, которая заключается в том, чтобы помогать команде и дисциплинировать ее.

– Есть ли у вас определенные беспокойства перед завтрашней игрой?

– Конечно, там будет не хватать поддержки болельщиков. Мы помним, какая замечательная у нас была поддержка в матчах против Ромы и Бешикташа. К сожалению, поддержки болельщиков завтра не будет, но мы должны принять это наказание и найти мотивацию.

Мы играем без болельщиков и без них, конечно, такое впечатление, что мы как бы просто тренируемся. Но очень важно получить эти три очка с точки зрения борьбы в группе.

– Станет ли отсутствие болельщиков преимуществом для Шахтера? Как вы будете готовить команду к такой ситуации?

– Я поговорю с игроками об этом. Будет легче Шахтеру – я не уверен. Но это очень опасная команда, высокого уровня. Я думаю, что после игры с Манчестер Сити мы усвоили определенные уроки и постараемся учесть то, что делали в этой игре. Завтра мы будем иметь дело с командой очень высокого уровня.

– Что легче: выиграть второй раз у Манчестер Сити или у Шахтера?

– Я думаю, что каждая из этих задач имеет свою сложность. К тому же, завтра будут пустые трибуны. Я думаю, что нужна хорошая мотивация, нужно проявить себя с наилучшей стороны.

– Отличается ли уровень мотивации игроков Лиона в Лиге чемпионов и в чемпионате?

– Если посмотреть все наши последние матчи, то игроки выкладываются и можно увидеть результат. Когда между матчами небольшой перерыв, тогда, конечно, игроки немного теряют концентрацию и могут быть уставшими.

Лига чемпионов – это самый важный турнир в Европе. И, конечно, он требует особой подготовки и отношения. И я считаю, что наша команда заслуживает играть в этом турнире.

– Можно сказать, что этот состав Шахтера более опытный в еврокубках, чем Лион. Это будет иметь значение завтра?

– Я надеюсь, что это никак не повлияет. Если посмотреть на состав Манчестер Сити, то можно увидеть даже еще больше опыта. Но мы попробуем компенсировать недостаток этого опыта. Действительно, у нас молодые игроки, и некоторые из них могут немного "оставаться" в прошлом сезоне, их бывает трудно настраивать на новый сезон.

– Какие бы вы назвали преимущества и недостатки Шахтера?

– Во-первых, это очень сильная команда, техника которой напоминает нам Барселону. Они играют в короткий пас, и имеют очень быстрых игроков. Что касается слабостей – я воздержусь и оставлю это для своих игроков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бруно Женезио, Лига Чемпионов, Лион, Шахтер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Манчестер Юнайтед vs Ювентус: Зидан может вернуться в Италию Голкипер Акинфеев завершил карьеру в сборной России Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный

Последние новости

Светлана Тарабарова показала милейший снимок с сыном Усик поделился впечатлениями от Конгресса WBC в Киеве От улыбки станет всем светлей: вечерние анекдоты 1 октября
Сегодня читают в спорте
01 "Это катастрофа": Александр Усик ответил на вопрос "Чей Крым"?
02 Официально. Новым наставником "Арсенал-Киев" стал Грозный
03 Динамо в скандальном матче обыграло Арсенал-Киев (Видео)
04 Суркис: Беспредел, компетенция арбитра вызывает вопросы
05 Фонсека: Я наверно снюсь Вернидубу каждую ночь
Новости сегодня
20:10 Слова Фонсеки перед матчем Шахтера с Лионом в Лиге чемпионов
20:08 Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" выпустят в прокат позже запланированного времени
20:00 Курьезные снимки, за которые людям на заднем плане хочется дать Оскар
19:52 Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций
19:50 Фарфоровая красота: уникальная внешность людей-альбиносов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На территории Польши смогут разместиться бойцы США
На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости: Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости: Перевод часов на зимнее время 2018 в Украине: как защитить здоровье
Переход на зимнее время в Украине 2018
Новости: Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь