Тренер Лиона перед матчем с Шахтером в ЛЧ ответил на ряд вопросов

Главный тренер Лиона Бруно Женезио считает, что его команде будет нелегко в матче с Шахтером, к тому же без поддержки болельщиков, и его игроки имеют иметь хорошую внутреннюю мотивацию на эту игру.

– Многие критикуют команду за то, что иногда во время важных матчей игроки Лиона теряют концентрацию.

– Вы знаете, это Лига чемпионов. После матча с Манчестер Сити мы действительно получили высокий уровень мотивации. А так ничего не изменилось, мы будем продолжать играть и стремиться достигать хорошего результата и завтра, когда на стадионе не будет наших болельщиков.

– Во время последнего матча с Нантом мы слышали, как вы повышали голос на игроков. Как часто такое случается? И не устали вы от этого?

– Нет, конечно, я не устал. Это наша работа, которая заключается в том, чтобы помогать команде и дисциплинировать ее.

– Есть ли у вас определенные беспокойства перед завтрашней игрой?

– Конечно, там будет не хватать поддержки болельщиков. Мы помним, какая замечательная у нас была поддержка в матчах против Ромы и Бешикташа. К сожалению, поддержки болельщиков завтра не будет, но мы должны принять это наказание и найти мотивацию.

Мы играем без болельщиков и без них, конечно, такое впечатление, что мы как бы просто тренируемся. Но очень важно получить эти три очка с точки зрения борьбы в группе.

– Станет ли отсутствие болельщиков преимуществом для Шахтера? Как вы будете готовить команду к такой ситуации?

– Я поговорю с игроками об этом. Будет легче Шахтеру – я не уверен. Но это очень опасная команда, высокого уровня. Я думаю, что после игры с Манчестер Сити мы усвоили определенные уроки и постараемся учесть то, что делали в этой игре. Завтра мы будем иметь дело с командой очень высокого уровня.

– Что легче: выиграть второй раз у Манчестер Сити или у Шахтера?

– Я думаю, что каждая из этих задач имеет свою сложность. К тому же, завтра будут пустые трибуны. Я думаю, что нужна хорошая мотивация, нужно проявить себя с наилучшей стороны.

– Отличается ли уровень мотивации игроков Лиона в Лиге чемпионов и в чемпионате?

– Если посмотреть все наши последние матчи, то игроки выкладываются и можно увидеть результат. Когда между матчами небольшой перерыв, тогда, конечно, игроки немного теряют концентрацию и могут быть уставшими.

Лига чемпионов – это самый важный турнир в Европе. И, конечно, он требует особой подготовки и отношения. И я считаю, что наша команда заслуживает играть в этом турнире.

– Можно сказать, что этот состав Шахтера более опытный в еврокубках, чем Лион. Это будет иметь значение завтра?

– Я надеюсь, что это никак не повлияет. Если посмотреть на состав Манчестер Сити, то можно увидеть даже еще больше опыта. Но мы попробуем компенсировать недостаток этого опыта. Действительно, у нас молодые игроки, и некоторые из них могут немного "оставаться" в прошлом сезоне, их бывает трудно настраивать на новый сезон.

– Какие бы вы назвали преимущества и недостатки Шахтера?

– Во-первых, это очень сильная команда, техника которой напоминает нам Барселону. Они играют в короткий пас, и имеют очень быстрых игроков. Что касается слабостей – я воздержусь и оставлю это для своих игроков.