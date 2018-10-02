День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Новости: Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
X

Мхитарян вновь отказался ехать на матч в Азербайджан

Генрих Мхитарян
01:18 Сегодня Телеграф
sportarena.com

Новости спорта: Из-за политических причин Генрих Мхитарян не сможет помочь своей команде в выездном матче Арсенала против Карабаха.

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян не отправится вместе с командой на матч второго тура Лиги Европы против Карабаха, сообщает Telegraph.

Дело в том, что по азербайджанскому законодательству в страну запрещен въезд гражданам Армении, а также гражданам других стран с армянским происхождением.

Такая мера была введена еще в 90-х годах из-за войны в Нагорном Карабахе. Юридически эта область все еще принадлежит Азербайджану, но по факту после военного конфликта там установилась власть местного армянского большинства. Их государство, правда, никем не признано.

Мхитарян уже сталкивался с подобной ситуацией, когда выступал за дортмундскую Боруссию. Тогда немецкий клуб играл с Габалой и армянскому полузащитнику пообещали сделать визу, но он отказался от поездки. Аналогичное решение армянин принял и на этот раз.

Матч Карабах — Арсенал состоится 4 октября. Начало игры в 19:55. Обе команды являются соперниками полтавской Ворсклы по Лиге Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Арсенал, Генрих Мхитарян, Карабах, Лига Европы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Стоимость игроков Лиона гораздо выше стоимости Шахтера Грозный отказал Олимпиакосу ради Арсенала Лэмпард о провалах МЮ и Моуриньо: Он взрослый парень

Последние новости

Президент подписал указ о годовых нацпрограммах под эгидой Комиссии Украина-НАТО Актриса Руни Мара стала лицом нового аромата от Givenchy (Видео) Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА
Сегодня читают в спорте
01 Тренер Ювентуса рад дисквалификации Роналду в Лиге чемпионов
02 В этот день голкипер Чилаверт забил свой первый гол (Видео)
03 Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
04 Как бойцы свыше 150 кг провели раунд почти без ударов (Видео)
05 Шевченко вспомнил об игровых качествах Леоненко
Новости сегодня
16:13 Кадровые проблемы Спортинга перед матчем против Ворсклы в Лиге Европы
16:11 Мелания Трамп очаровала новым образом
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь