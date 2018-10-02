Мхитарян вновь отказался ехать на матч в Азербайджан

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян не отправится вместе с командой на матч второго тура Лиги Европы против Карабаха, сообщает Telegraph.

Дело в том, что по азербайджанскому законодательству в страну запрещен въезд гражданам Армении, а также гражданам других стран с армянским происхождением.

Такая мера была введена еще в 90-х годах из-за войны в Нагорном Карабахе. Юридически эта область все еще принадлежит Азербайджану, но по факту после военного конфликта там установилась власть местного армянского большинства. Их государство, правда, никем не признано.

Мхитарян уже сталкивался с подобной ситуацией, когда выступал за дортмундскую Боруссию. Тогда немецкий клуб играл с Габалой и армянскому полузащитнику пообещали сделать визу, но он отказался от поездки. Аналогичное решение армянин принял и на этот раз.

Матч Карабах — Арсенал состоится 4 октября. Начало игры в 19:55. Обе команды являются соперниками полтавской Ворсклы по Лиге Европы.