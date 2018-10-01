Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Новости спорта: Стали известны имена игроков, которых Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор национальной команды.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24-х игроков, которые будут защищать цвета национальной команды в ближайших матчах, сообщает официальный сайт ФФУ.
Игроки примут участие в сборе, который пройдет с 8 по 16 октября и во время которого "сине-желтые" проведут два матча – товарищескую встречу с Италией 10 октября в Генуе и игру Лиги наций против Чехии 16 октября в Харькове.
Склад збірної на матчі проти Італії та Чехії!#МиЗбірна pic.twitter.com/lrF2OhJdVd
— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 1 октября 2018 г.
Для защитника бельгийского Гента Игорь Пластун это первый вызов в национальную команду.
Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда (Динамо Киев), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Луго), Игорь Пластун (Гент), Евгений Макаренко (Андерлехт).
Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Генк ), Иван Петряк (Ференцварош).
Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Беседин (Динамо Киев).