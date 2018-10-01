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Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант

Андрей Шевченко
20:35 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер ФФУ

Новости спорта: Стали известны имена игроков, которых Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24-х игроков, которые будут защищать цвета национальной команды в ближайших матчах, сообщает официальный сайт ФФУ.

Игроки примут участие в сборе, который пройдет с 8 по 16 октября и во время которого "сине-желтые" проведут два матча – товарищескую встречу с Италией 10 октября в Генуе и игру Лиги наций против Чехии 16 октября в Харькове.

Для защитника бельгийского Гента Игорь Пластун это первый вызов в национальную команду.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда (Динамо Киев), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Луго), Игорь Пластун (Гент), Евгений Макаренко (Андерлехт).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Генк ), Иван Петряк (Ференцварош).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Беседин (Динамо Киев).

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Лига Наций, Сборная Украины, ФФУ.
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