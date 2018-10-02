Сектор "Курва Суд" могут закрыть за расизм на матче Ювентуса
Новости спорта: Ювентус могут наказать закрытием трибуны за расистские кричалки.
Стадион "Ювентуса" Альяц рискует быть частично закрытым на ближайшие матчи Серии А.
Gazzetta dello Sport сообщает, что во время субботнего матча против "Наполи" (3:1) с трибуны "Курва Суд" слышались расистские кричалки в адрес центребека "партенопейцев" Калиду Кулибали.
Это подтвердили наблюдатели FIGC, которые присутствовали на матче. Кроме этого, досталось и главному тренеру неаполитанцев Карло Анчелотти, в адрес которого отчетливо слышалось "свинья".
Завтра дисциплинарный комитет огласит свое решение по этому делу. Сектор "Курва Суд" уже был закрыт на один матч в 2013-м году, также из-за расизма. Вместо тиффози билеты бесплатно достались школьникам, которые посетили семинары по борьбе с расизмом.