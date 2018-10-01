Лидеры Лацио приняли решение о своем будущем

Лацио продлил контракты с нападающим Чиро Иммобиле и полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем до 2023-го года, сообщил официальный сайт "орлов".

Иммобиле перешел в Лацио из Севильи летом 2016-го года за сумму около 9 миллионов евро. С тех пор 28-летний итальянец забил 72 гола и отдал 17 передач в 96 матчах во всех турнирах.

Милиноквич-Савич играет за Лацио с лета 2015-го года. К "орлам" он присоединился за 18 миллионов евро из Генка. Всего на счету 23-летнего серба 129 матчей за Лацио, в которых он забил 25 голов и отдал 21 результативную передачу.

После семи матчей Лацио набрал 12 очков и занимает седьмую позицию в турнирной таблице Серии А.