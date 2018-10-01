Арановский и Бойко назначены арбитрами на 2-й тур Лиги Европы

Матчи второго тура Лиги Европы обслужат сразу две бригады украинских арбитров, сообщает официальный сайт ФФУ.

Так, Евгений Арановский будет главный судьей матча в группе А между леверкузенским «Байером» и кипрским АЕКом из Ларнаки. На линиях ему будут помогать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Четвертым арбитром будет Олег Плужник. Дополнительными ассистентами выступят Анатолий Абдула и Виталий Романов.

А бригада арбитров во главе с Сергеем Бойком обслужит поединок в группе В между австрийским «Зальцбургом» и шотландским «Селтиком». Помогать на линиях ему будут Игорь Алехин и Владимир Володин. Четверным арбитром будет Семен Шлончак. Дополнительные ассистенты – Николай Балакин и Александр Дердо.