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Премия Golden Boy-2018: определены финалисты

Килиан Мбаппе
21:39 Пн, 1 Октябрь 2018 Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Издание Tuttosport определило список финалистов премии Golden Boy-2018.

Авторитетное итальянское издание Tuttosport назвало финалистов премии Golden Boy-2018, которую получает лучший игрок до 21 года.

В финальный список претендентов на премию Golden Boy-2018 вошли 24 исполнителя.

Бороться за звание лучшего футболиста до 21 года будут Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Кельвен Амьен-Аду (Тулуза), Хуссем Ауар (Лион), Муса Барроу (Аталанта), Йосип Брекало (Вольфсбург), Патрик Кутроне (Милан), Том Дэвис (Эвертон), Маттейс де Лигт (Алавес), Мусса Диаби, Тимоти Веа, Килиан Мбаппе (все – ПСЖ), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Фил Фоден (Манчестер Сити), Ашраф Хакими, Кристиан Пулишич (оба – Боруссия Дортмунд), Бубакар Камара (Марсель), Мойзе Кин (Ювентус), Джастин Клюйверт (Рома), Пьетро Пеллегри (Монако), Марсело Сараччи, Дайот Упамекано (оба – РБ Лейпциг), Винисиус Жуниор (Реал), Мусса Ваге (Барселона) и Николо Дзанеллато (Рома).

Финальное голосование состоится через месяц, 1 ноября.

Отметим, что в прошлом году премию Golden Boy получил Килиан Мбаппе.

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Новости спорта, Golden Boy-2018, Tuttosport, Килиан Мбаппе, Лучший молодой игрок.
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