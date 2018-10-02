Наставник "Лиона" сравнил "Шахтер" с "Барселоной"

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился ожиданиями от игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». Встреча состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Стад де Люмьер» во Франции.

«Мы сыграем без болельщиков, но ничего не меняется –должны побеждать. Конечно, с фанатами можем играть лучше, помним их поддержку в играх против «Ромы» и «Бешикташа», но ничего не поделать с этим. Нужно находить дополнительные силы в себе. Будет ли «Шахтёру» проще, что не будет наших болельщиков? Маловероятно. «Шахтёр» — опасная команда, но мы усвоили некоторые свои ошибки и извлекли урок из этого.

Должен отметить, что «Шахтёр» — очень сильная команда. Их футболисты технически одарены и напоминают мне «Барселону» по стилю игры: короткий пас, быстрые игроки. Что касается слабых сторон, то я не стану отвечать. Приберегу эту информацию», — приводит слова тренера «Лиона» с предматчевой пресс-конференции официальный сайт клуба.

Напомним, в августе французский клуб был наказан двумя матчами в еврокубках без зрителей за поведение болельщиков в игре 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 с ЦСКА.