Нагельсман: "Хоффенхайм" придумал очень смелый план на игру с "Ман Сити"

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«С предвкушением ждём игру. Цель «Манчестер Сити» заключается в том, чтобы побеждать, но мы придумали очень смелый план. Наша сила – это наши способности. Каждый, кто завтра выйдет на поле, будет храбро противостоять сопернику. Клубы не равны. Мы должны пройти через фазы владения мячом соперника, иначе нам будет очень трудно, тогда у нас также будут шансы забить гол.

Я играю в первый раз против Гвардиолы. С профессиональной стороны он является хорошим ориентиром, так как преуспел везде», — цитирует Нагельсмана официальный сайт «Хоффенхайма».