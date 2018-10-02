Тренер Ювентуса рад дисквалификации Роналду в Лиге чемпионов

Наставник итальянского клуба не переживает по поводу отсутствия португальца в будущем матче.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча в Лиге чемпионов против Янг Бойз.

"У Роналду дисквалификация, поэтому он может отдохнуть. Думаю, что это хорошо и отдых пойдет ему на пользу. Кроме того, не сыграют Кьеллини и Канселу, также в старте не выйдет Хедира.

Янг Бойз заслуживает уважения, но мы рассчитываем забрать все три очка. Я жду уверенного матча, так как мне не понравилась концовка игры с Наполи, когда наши футболисты расслабились и бросили играть", — цитирует Аллегри Football-Italia.

Напомним, Криштиану Роналду пропустит матч с Янг Бойз из-за красной карточки, полученной в игре с Валенсией.

Матч Ювентус – Янг Бойз состоится завтра, 2 октября. Начало игры в 19:55.