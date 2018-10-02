Тренер Тоттенхэма рассказал, как мог играть с Месси в Эспаньоле

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поведал о том, что Лео Месси был близок к тому, чтобы стать игроком "Эспаньола", когда за него выступал сам Почеттино.

"Я услышал о Месси, когда выступал за "Эспаньол", невысоком пареньке из академии "Барселоны".

Я слышал, что он был очень близок к переходу в "Эспаньол". В том сезоне "Барселона" играла с "Ювентусом" Фабио Капелло в матче за кубок Жоана Гампера. Месси сыграл потрясающе, и Капелло похвалил его после матча. Затем "Барселона" изменила своё решение и оставила Месси у себя.

Так что, возможно, что, если бы Месси тогда не сыграл в том матче, то сегодня, возможно, был бы ещё больше звездой в "Эспаньоле", а сам "Эспаньол" был бы как "Барселона".

Мы бы стали одноклубинками, а затем я мог бы стать его тренером в "Эспаньоле", - сказал Почеттино.