Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 2 октября, на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе пройдет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Лион" примет на своем поле "Шахтер". Начало матча - 22:00.

Прямую трансляцию матча "Лион" - "Шахтер" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Перед матчем

Шахтер подходит к игре на фоне более чем убедительной победы над Карпатами (6:1), а Лион наоборот на внутренней арене потерял два очка, сыграв вничью с Нантом, из-за чего опустился в турнирной таблице на третье место.

В первом туре Лиги чемпионов Лион сенсационно переиграл Манчестер Сити на поле английского гранда (1:2), а Шахтер ушел от поражения в домашнем матче с Хоффенхаймом (2:2).

Ситуация в группе F перед матчем

Сегодня матч Хоффейнхайм - Манчестер Сити начнется в 19:55, трансляция на канале Футбол 2.