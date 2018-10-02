Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября

Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Лион - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант

Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант