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Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября

ФК Манчестер Юнайтед
09:43 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Во вторник, 2 октября, стартует второй тур группового раунда Лиги чемпионов.

Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой матч на выезде против лидера группы F французского Лиона. Вторая пара этой группы Хоффенхайм - Манчестер Сити сыграет свой матч в Германии двумя часами ранее.

Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап

Расписание 02 октября|вторник

группа E

22:00 Бавария - Аякс

22:00 АЕК - Бенфика

группа F

19:55 Хоффенхайм - Ман Сити Футбол 2

22:00 Лион - Шахтер Донецк Футбол 1

группа G

22:00 ЦСКА М - Реал Мадрид

22:00 Рома - Виктория Пльзень

группа H

19:55 Ювентус - Янг Бойз

22:00 Ман Юнайтед - Валенсия Футбол 2

Остальные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут в среду, 3 октября.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости спорта, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Шахтер.
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