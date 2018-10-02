Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Новости спорта: Во вторник, 2 октября, стартует второй тур группового раунда Лиги чемпионов.
Сегодня донецкий Шахтер сыграет свой матч на выезде против лидера группы F французского Лиона. Вторая пара этой группы Хоффенхайм - Манчестер Сити сыграет свой матч в Германии двумя часами ранее.
Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап
Расписание 02 октября|вторник
группа E
22:00 Бавария - Аякс
22:00 АЕК - Бенфика
группа F
19:55 Хоффенхайм - Ман Сити Футбол 2
22:00 Лион - Шахтер Донецк Футбол 1
группа G
22:00 ЦСКА М - Реал Мадрид
22:00 Рома - Виктория Пльзень
группа H
19:55 Ювентус - Янг Бойз
22:00 Ман Юнайтед - Валенсия Футбол 2
Остальные матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут в среду, 3 октября.