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Грозный отказал Олимпиакосу ради Арсенала

Вячеслав Грозный
11:02 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Facebook Арсенал

Новости спорта: Новоиспеченный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный дал первое интервью в качестве тренера "канониров".

Наверное мало кто знает, что это мой четвертый приход в Арсенал. В 2007-м году мы спасли клуб, обыграв львовские Карпаты и сохранив прописку в Премьер-лиге. Вадим Рабинович попросил помочь, когда был такой сложный период. Я не мог отказать, мы пожали руки, решили вопрос и ушли. Я думаю поэтому Вадим Зиновьевич, помня, как мы в такой тяжелый момент себя повели снова пригласил меня в Арсенал. В 2010-м году у меня было предложение от греческого Олимпиакоса, также я был среди кандидатов на пост главного тренера сборной Украины. Тем не менее я пошел на то чтобы возглавить Арсенал, потому что мы стояли у истоков Арсенала.

В клуб меня в первый раз пригласил Александр Александрович Омельченко, когда я тренировал московский "Спартак". Он позвонил в Москву, у меня здесь училась дочь, жена тоже была не против Киева и как-то все сложилось. Он сильно меня поддерживал, за что я ему очень благодарен, как и всем людям с кем работал.

Прошло 16 лет. Сейчас, когда меня попросили о помощи в сложный момент Ивица Пирич и Александр Москаленко я дал свое согласие, ведь Арсенал – это команда Киева, она узнаваема и у меня к ней лежит душа.

Мне многие тренеры звонили, и говорили, что не вздумай идти, мол только свою репутацию подпортишь. Слушайте, если я научу молодых игроков лучше играть, разве я подпорчу себе этим репутацию? Я думаю футбол от этого только выиграет.

Я пока не хочу быть функционером. Мне интересно тренировать. Я люблю тренировочную работу. Я смотрю в глаза молодых ребят, им интересно и хочется им помочь. Есть пример Олега Гусева. Это же мы в киевском "Арсенале" его открыли! Мы договорились с игроками не смотреть в турнирную таблицу, а просто работать. Я верю, что все у нас получиться. Я амбициозный тренер и люблю выигрывать!", – подытожил Грозный для пресс-службы столичного клуба.

После 10 туров "пушкари" находятся на последней 12 строчке в турнирной таблице УПЛ и имеют 4 очка. В зону плей-офф дистанция 5 пунктов.

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Новости спорта, Арсенал Киев, Вячеслав Грозный, УПЛ.
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