Рух перенес матч с Металлистом 1925 из-за Кубка регионов УЕФА

Следующий домашний поединок винниковский "Рух" проведет на стадионе "Украина". В 12-м туре подопечные Юрия Вирта будут принимать харьковский "Металлист 1925". Этот поединок состоится в субботу, 6-го октября, начало встречи - в 16:00.

В течение недели во Львове состоится Кубок регионов УЕФА, в этом турнире нашу страну будет представлять сборная Львовской области. В групповом турнире, кроме украинцев, также будут соревноваться испанцы, финны и азербайджанцы. Для проведения матчей заявлено две арены: "СКИФ" и стадион имени Богдана Маркевича в Винниках.

Таким образом газон на винниковском стадионе не выдержит нагрузок, поскольку там параллельно происходят еще тренировки команды.

Поэтому руководство клуба пошло навстречу Федерации футбола Львовской области.

Отметим, что вход на матч "Рух" - "Металлист 1925" будет свободным.