Хацкевич рассказал о летних поисках форварда для Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о причинах, почему клуб не смог подписать качественного форварда летом.

"Правда ли то, что я отказался подписать Сольдано? Эта информация не соответствует действительности. В конце прошлого сезона селекционным отделом клуба для возможного усиления состава был сформирован большой список футболистов, за которыми следили. И одним из главных моих требований была позиция нападающего. Это было очень важно в процессе построения команды, ведь Динамо предстояло играть в отборе Лиги чемпионов и бороться за победу в чемпионате Украины.

Далее уже шла работа по каждой кандидатуре. Кто-то просто отказался, у кого-то была высокая трансферная стоимость, кто выдвигал завышенные личные требования. Жаль, что мы не смогли этот вопрос закрыть до начала сборов или хотя бы старта команды в Лиге чемпионов.

Кандидатура Сольдано возникла в последние дни трансферного окна. В данном конкретном случае мои аргументы были такие – это был не дешевый трансфер, а времени, чтобы полноценно убедиться в том, что возможности футболиста подойдут для нашей команды, было очень мало.

Это не подход клуба Динамо – принимать решения в последнюю минуту и брать игрока, чтобы прикрыть проблемную позицию. Еще раз повторюсь –все, что касается трансферов, является очень кропотливой и сложной работой большой группы людей. И мне не совсем понятно, из каких источников некоторые журналисты берут подобную информацию и какими знаниями пользуются при ее анализе", – рассказал Хацкевич для Команда№1.

Отметим, что Динамо подписало форварда Владислава Супрягу, однако 18-летний футболист пока больше играет и забивает за молодежную команду "бело-синих".