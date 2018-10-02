Хавбек Ворсклы может до конца года остаться без футбола

Основной полузащитник "Ворсклы" Александр Кобахидзе может больше не сыграть в этом году. Грузинский хавбек травмировал плечо, и, скорее всего, ему понадобится операция, чтобы избежать рецидива.

"Всю последнюю неделю я консультировался с врачами, отправлял снимки в Германию. Все говорят, что нужна операция, поскольку случился рецидив. Можно попробовать вернуться в строй через месяц, но существует большая вероятность, что плечо опять вылетит. Я это уже проходил, когда выступал в "Днепре", но тогда была правая рука, а теперь левая.

Пока не сделал операцию, не мог нормально играть. Думаю, что сегодня или завтра мы примем окончательное решение, как быть. Операцию можно сделать на родине, у нас есть хороший врач, который на этом специализируется. В таком случае, придется пропустить все оставшиеся матчи в этом году и начать полноценную подготовку уже на сборах.

Решение непростое, ведь мимо меня пройдет, по сути, весь групповой раунд Лиги Европы…".

Кобахидзе получил травму в матче чемпионата Украины против "Зари". Изначально планировалось, что на восстановление ему понадобится две недели.