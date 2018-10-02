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Леоненко хочет видеть Вернидуба в Шахтере

Виталий Вернидуб
12:57 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Известный эксперт и экс-игрок Динамо Виктор Леоненко сравнил защитника Зари Виталия Вернидуба и нынешних защитников Шахтера.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением о том, может ли защитник "Зари" Виталий Вернидуб усилить "Шахтер".

"Виталий Вернидуб точно не хуже тех защитников, которые сейчас есть в составе "Шахтера". К тому же, он еще и побыстрее будет многих. За исключением Бутко и Данченко. Считаю, что он, как минимум, не ослабил бы "Шахтер". То, что его показатели в игре на "втором этаже" хорошие, как и его скоростные данные – не подлежит сомнению. Остается вопрос характера. Я бы по этому поводу поговорил с его отцом", – сказал Леоненко.

Напомним, Виталий Вернидуб – воспитанник запорожского "Металлурга". Выступал также в "Кривбассе", "Заре", "Габале" и снова – в "Заре", где играет и по сей день под руководством своего отца Юрия Вернидуба.

О том, что Виталий Вернидуб мог бы усилить "Шахтер", высказался тренер Александр Севидов. "Виталий Вернидуб - опытный футболист, цепкий, хорошо играет в отборе, силён на втором этаже", - сказал Севидов.

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Новости спорта, Виктор Леоненко, Виталий Вернидуб, Заря, Шахтер.
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