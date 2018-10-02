В этот день голкипер Чилаверт забил свой первый гол (Видео)

Второе октября 1994 года - уникальная дата для парагвайского (и мирового в целом) футбола. Именно в этот день голкипер Хосе Луис Чилаверт, который на тот момент выступал за клуб "Велес Сарсфилд", впервые забил гол прямым ударом со штрафного в официальном матче. Пострадал клуб "Депортиво Эспаньол", с которым команда Чилаверта встречалась в рамках чемпионата Аргентины.

За следующие восемь лет легендарный голкипер забил за "Велес" еще 35 голов в различных турнирах. Всего на его счету 622 матча за клубы и 46 результативных ударов. Четыре раза он выигрывал Чемпионат Аргентины, в 1994-м вместе с "Велесом" выигрывал Кубок Либертадорес. В том же году "Велес" обыграл "Милан" в матче за Интерконтинентальный кубок. В 1996-м признавался лучшим игроком Чемпионата Аргентины.

За сборную Парагвая Чилаверт сыграл 74 матча, в которых забил восемь голов. Дважды помогал своей сборной выходить на Чемпионат мира. В 1998-м Парагвай проиграл в 1/8 финала хозяевам и будущим победителям турнира французам. Трехцветные смогли пробить Хосе Луиса лишь в овертайме. Он был включен в символическую сборную Мундиаля 1998.