Наставник Манчестер Сити Гвардиола похвалил украинца Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о перспективах Александра Зинченко выйти в основном составе своей команды в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

«Фабиан Делф будет недоступен на этой неделе. Бенжамен Менди уже тренируется, но я не уверен в его физической форме. Зинченко очень помог нам в прошлом сезоне. Он знает, что является частью нашей команды. Возможно, многие не ожидали, что Алекс сыграет в матче против «Брайтона». Но он провел отличный поединок и заслужил возможность снова оказаться в стартовом составе», – сказал Гвардиола.

Поединок «Хоффенхайм» – «Ман Сити» состоится сегодня, второго октября. Начало матча в 19:55 по Киеву.

В воскресенье, 7 октября, в рамках восьмого тура АПЛ, команда Гвардиолы сыграет на выезде против «Ливерпуля».