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Наставник Манчестер Сити Гвардиола похвалил украинца Зинченко

Александр Зинченко
18:45 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Сити" – о шансах украинского футболиста сыграть в ближайших матчах

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о перспективах Александра Зинченко выйти в основном составе своей команды в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

«Фабиан Делф будет недоступен на этой неделе. Бенжамен Менди уже тренируется, но я не уверен в его физической форме. Зинченко очень помог нам в прошлом сезоне. Он знает, что является частью нашей команды. Возможно, многие не ожидали, что Алекс сыграет в матче против «Брайтона». Но он провел отличный поединок и заслужил возможность снова оказаться в стартовом составе», – сказал Гвардиола.

Поединок «Хоффенхайм» – «Ман Сити» состоится сегодня, второго октября. Начало матча в 19:55 по Киеву.

В воскресенье, 7 октября, в рамках восьмого тура АПЛ, команда Гвардиолы сыграет на выезде против «Ливерпуля».

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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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