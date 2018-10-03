Хацкевич - о предстоящем матче против Яблонеца в Лиге Европы

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий матч команды в Лиге Европы против «Яблонца»:

— В четверг снова игра — 17-я в этом сезоне. Вы уже привыкли к такому графику?

— У нас нет другого выбора, хотя выступать через два дня на третий не так уж и просто. Физические силы восстановить легче, а вот наладить эмоциональный фон — это уже другой вопрос. Впрочем, с этим сейчас тоже порядок. Три победы подряд помогли вернуть ребят в нужный тонус.

Некоторые футболисты, с учетом выступления в сборной, провели за минувший месяц по семь—восемь игр. График очень жесткий, а проводить серьезную ротацию особо не получается. Основная нагрузка ложится на плечи, по сути, дюжины исполнителей. Тяжело, но победы всегда придают сил.

— «Яблонец» уже изучили?

— Да, информации у нас достаточно. Чешская команда показывает силовой футбол. Дисциплина там на хорошем уровне. У чехов есть несколько индивидуально сильных исполнителей, но ставка делается на коллективные действия.

— Со «Славией» их сравнить можно?

— Думаю, нет. В Праге больше рослых игроков, хотя в «Яблонце» тоже ставят на мощного форварда и верховые забросы. Выделяется центральный полузащитник Михал Травник, который ведет игру команды, отдает последний пас, наносит завершающие удары. В этом сезоне у него уже четыре забитых мяча и пять голевых передач».