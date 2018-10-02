Денисов - о соперничестве Динамо и Шахтера в УПЛ

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился мнением о матче «Арсенал-Киев» – «Динамо» (0:1).

«Этот матч показал, как, казалось бы, беспроблемную игру превратить в непонятно что. «Динамо» надо было бы погнаться вперед и забить не меньше, чем «Шахтер» во Львове, но не то нынче «Динамо», чтобы гнаться за «Шахтером».

«Динамо» даже с таким «Арсеналом-Киевом» по ходу игры лишилось двух игроков, лишилось тренера. Будь «Арсенал-Киев» чуть мастеровитей, возможно, и здесь «Динамо» бы не избежало проблем.

Если раньше у нас была интрига в чемпионате, кто лучше, «Шахтер» или «Динамо», шла борьба, то сейчас самое интересное, что в каждом матче сделает «Динамо» – сыграет или не сыграет», – сказал Денисов.