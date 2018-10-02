Украинец попал в символическую сборную 7-го тура АПЛ

Александр Зинченко попал в сборную 7-го тура АПЛ по версии Whoscored.

Левый защитник «Манчестер Сити» отыграл полный матч против «Брайтона» (2:0), получив от Whoscored оценку в 8,0.

Лучшим игроком тура стал полузащитник «Эвертона» Гильфи Тор Сигурдссон – 9,3.

Сборная 7-го тура АПЛ:

Гаццанига («Тоттенхэм»; 8,1) – Сабалета («Вест Хэм»; 7,6), Давид Луис («Челси»; 8), Зинченко («Манчестер Сити»; 8) – Стерлинг («Манчестер Сити»; 9,1), Гуйе («Эвертон», 8,3), Сигурдссон («Эвертон», 9,3), Андерсон («Вест Хэм», 8,5) – Агуэро («Манчестер Сити», 8,3), Кейн («Тоттенэм», 8,7).

Напомним, Зинченко в матче с «Брайтоном» впервые вышел в матче АПЛ этого сезона.