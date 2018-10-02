Бетис побил фантастический рекорд Барселоны

Команда Кике Сетьена владела мячом 82,51% игрового времени, побив мировой рекорд Барселоны с сезона 2010/11, сообщает Marca. Более 8 лет назад каталонцы установили, казалось, сумасшедшее достижение, контролируя мяч в матче против Леванте 82,22% игрового времени.

Интересно, что во время севильской "Тики-таки" чаще всех мяча касался алжирский защитник Аисса Манди – 132 раза. Футболисты Бетиса выполнили 819 передач, 90% которых оказались точными.

В сезоне 2018/19 лишь две команды топ-5 лиг Европы демонстрируют лучшее владение мячом, чем Бетис, в среднем за матч – Манчестер Сити (67,3%) и Барселона (66,2%)