Назван еще один кандидат на пост наставника Манчестер Юнайтед

В нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед продолжает демонстрировать неубедительные результаты, в данный момент занимая лишь 10 место в турнирной таблице АПЛ.

Как сообщает The Mirror, владельцы клуба уже подумывают не только о смене тренера, но и об увольнении спортивного директора.

По информации издания, на замену Жозе Моуриньо и Эду Вудворду может прийти итальянский дуэт в лице Антонио Конте и Джузеппе Маротты.

Конте все еще находится без работы после увольнения с поста наставника Челси, а Маротта на прошлой неделе по собственной воле покинул пост генерального директора Ювентуса.

Между собой Антонио и Джузеппе отлично ладят и ранее уже работали вместе в туринском клубе.