"В Лионе без Леона": фото Вацко из Франции вызвало фурор в сети

Шахтер сыграет на выезде с Лионом в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Вместе с "горняками" на матч отправились комментатор Футбол 1/Футбол 2 (официальный транслятор ЛЧ в Украине) Виктор Вацко и директор телеканалов Александр Денисов. Накануне поединка они воспользовались свободным временем, устроив небольшой променад по французскому городу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram У Ліоні без Леона Публикация от Viktor Vatsko (@v.vatsko) 2 Окт 2018 в 7:02 PDT

"В Лионе без Леона", – подписал снимок Виктор Вацко.

После публикации фотографии поклонники экс-игрока Динамо негодовали, почему же Виктор Леоненко остался дома. Версии были разные:

Напомним, встреча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Лион – Шахтер состоится 2 октября на стадионе Парк Олимпик Лион. Стартовый свисток – в 22:00