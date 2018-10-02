"В Лионе без Леона": фото Вацко из Франции вызвало фурор в сети
Новости спорта: Шахтер 2 октября попробует добыть первую победу в Лиге чемпионов.
Шахтер сыграет на выезде с Лионом в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Вместе с "горняками" на матч отправились комментатор Футбол 1/Футбол 2 (официальный транслятор ЛЧ в Украине) Виктор Вацко и директор телеканалов Александр Денисов. Накануне поединка они воспользовались свободным временем, устроив небольшой променад по французскому городу.
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"В Лионе без Леона", – подписал снимок Виктор Вацко.
После публикации фотографии поклонники экс-игрока Динамо негодовали, почему же Виктор Леоненко остался дома. Версии были разные:
Напомним, встреча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Лион – Шахтер состоится 2 октября на стадионе Парк Олимпик Лион. Стартовый свисток – в 22:00