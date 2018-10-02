Вербич - предстоящем о матче против Яблонеца в Лиге Европы

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Украины с «Арсеналом-Киев», а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка в четверг в Лиге Европы против чешского «Яблонца», который состоится в четверг, 4-го октября.

— Беньямин, с «Арсеналом-Киев» получился очень непростой матч: два удаления, незасчитанный гол...

— Конечно, мы не ожидали такого развития событий. Думаю, главный арбитр был суров по отношению к нам. Но что мы можем сделать? Это футбол. Мы бились до конца и, полагаю, «Динамо» было намного лучше и сильнее своего соперника в этот вечер.

— Как вам поддержка болельщиков в этом поединке?

— Просто прекрасная, фанаты отлично нас поддерживают всегда. Они приходят на каждую игру, даже несмотря на неудачные результаты, и все равно нас поддерживают. Мы очень ценим это, спасибо им большое.

— В такой ситуации, которая сложилась в матче с «канонирами», главным было добыть победу?

— Разумеется. «Шахтер» продолжает выигрывать в каждом поединке, поэтому, нам также нужно добывать только победы, чтобы не отпустить их в отрыв. Однако это непросто, поскольку мы также играем в еврокубках. Посмотрим, как все сложится дальше. Думаю, «горняки» тоже потеряют очки. Нам просто нужно играть также, как мы это делали сегодня. Несмотря на все эти нюансы в матче с «Арсеналом-Киев», по моему мнению, получился хороший матч.

— Впереди у «Динамо» очень важная встреча в рамках Лиги Европы с «Яблонцем». Что можете сказать у будущем сопернике?

— Полагаю, нас ждет непростой поединок, такой же, как был в Праге против «Славии». Чешские клубы славятся своим характером и неуступчивостью, они любят играть через длинные передачи. Конечно, их футболисты сильны и физически. Но нам нужно выиграть в этом противостоянии. Мы не сумели победить в первой игре с «Астаной», поэтому, нам нужна только победа в предстоящем матче.