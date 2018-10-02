Хоффенхайм установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодил открыл счет в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити уже на 43-й секунде.

Этот гол стал для Манчестер Сити самым быстрым, пропущенными командой за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.

До этого рекорд принадлежал экс-форварду ЦСКА Сейду Думбия, который в 2014 году поразил ворота Горожан на 98-й секунде.

Команде Хосепа Гвардиолы удалось отыграться на 7-й минуте благодаря голу Серхио Агуэро, в настоящий момент подходит к концу первый тайм, счет 1:1.

Напомним, что Ман Сити и Хоффенхайм — соперники Шахтера по группе F, который сегодня сыграет на выезде с Лионом.