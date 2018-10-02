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Хоффенхайм установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

ФК Хоффенхайм
21:35 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Немцы забили самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов.

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодил открыл счет в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити уже на 43-й секунде.

Этот гол стал для Манчестер Сити самым быстрым, пропущенными командой за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.

До этого рекорд принадлежал экс-форварду ЦСКА Сейду Думбия, который в 2014 году поразил ворота Горожан на 98-й секунде.

Команде Хосепа Гвардиолы удалось отыграться на 7-й минуте благодаря голу Серхио Агуэро, в настоящий момент подходит к концу первый тайм, счет 1:1.

Напомним, что Ман Сити и Хоффенхайм — соперники Шахтера по группе F, который сегодня сыграет на выезде с Лионом.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Хоффенхайм, Футбол.
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