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Ювентус без Роналду одержал разгромную победу над Янг Бойз

Пауло Дибала
21:53 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Ювентус спокойно разгромил Янг Бойз благодаря хет-трику Пауло Дибалы

Шесть очков в двух турах – "Ювентус" уверенно начал новый сезон Лиги чемпионов. После гостевой победы над "Валенсией", команда Массимилиано Аллегри легко и без сверхусилий смогла обыграть дома чемпиона Швейцарии "Янг Бойз", который еще не потерял ни одного очка в своем национальном первенстве.

Героем матча стал Пауло Дибала, которому дышалось на поле ощутимо легче при отсутствии Криштиану Роналду, который пропускал матч из-за дисквалификации. Сегодня аргентинский форвард забил три гола, мог и больше, а ведь в предыдущих шести сыгранных матчах сезона у него был всего один забитый мяч.

"Ювентус" начал матч очень активно и добился поставленной цели – забил быстрый гол. Бонуччи выдал шикарный пас через полполя, Дибала легко оторвался от Али и в одно касание поразил ворота фон Балльмоса. "Янг Бойз" играл более сдержанно, замкнуто и консервативно по сравнению с игрой с "Манчестер Юнайтед". Хороший был момент у Сулеймани, но выйдя на ворота Щенсны, он не удачно прокинул мяч, оказавшись на самой лицевой линии. Момент был бездарно упущен, как и бездарно проигран матч.

На 33-й минуте Дибала сделал дубль. Перед этим аргентинец неудачно замкнул пас Бернардески, но в этот раз, выскочив на добивании после удара Матюиди, был точен – 2:0. Во втором тайме Дибале вновь понадобилось испортить момент, прежде чем оформить хет-трик (удар в штангу), но затем он все же удачно открылся на прострел Куадрадо.

"Янг Бойз" разочаровал. Возможно, если бы швейцарский чемпион сыграл бы посмелее, он бы все равно проиграл, но хотя бы оставил такое же положительное впечатление, как после матча с "Манчестер Юнайтед". А так негативную черту своим удалением подвел Али за глупую отмашку на Дибале.

3:0. Если "Манчестер Юнайтед" сегодня выиграет у "Валенсии", в этой группе практически все будет решено.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, Пауло Дибала, ФК Ювентус, ФК Янг Бойз, Футбол.
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