Ман Сити на последних минутах "вырвал" победу у Хоффенхайма

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде с большим трудом переиграл «Хоффенхайм». Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена».

Счёт уже на 44-й секунде открыл Исхак Бельфодиль, он ворвался в штрафную и переиграл вратаря «Сити» Эдерсона. Этот гол стал самым быстрым, пропущенным «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Но уже через несколько минут гости сравняли счёт. Агуэро поразил пустые ворота после паса Лероя Сане. Победу английскому клубу в концовке встречи принес Давид Сильва, обокравший защитника и пробивший точно в угол ворот.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» после двух туров, набрав три очка, занимает второе место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (1) — на третьем.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Шахтером», а «Хоффенхайм» дома встретится с «Лионом». Матчи пройдут 23 октября.