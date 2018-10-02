Шахтер теряет победу в невероятном матче против Лиона

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» на своём поле сыграл вничью с «Шахтёром». Поединок состоялся в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

Счет в самом конце первого тайма открыл бразильский нападающий украинского клуба Мораес, точно пробивший с близкого расстояния. В начале второй половины встречи он увеличил преимущество «Шахтёра», вновь отличившись ударом из пределов штрафной площадки. Но в середине тайма «Лион» сумел выровнять ситуацию. Сначала Мусса Дембеле точно пробил головой, а затем Лео Дюбуа замкнул прострел Уссема Ауара.

После этого матча «Лион» с четырьмя очками вышел на первое место в группе F. У «Шахтёра» стало два очка и клуб занимает третью позицию.