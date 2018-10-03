ЦСКА сотворил главную сенсацию в новом сезоне Лиги чемпионов

Московский ЦСКА с минимальным счётом обыграл мадридский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу российского клуба.

Автор единственного гола — полузащитник московской команды Никола Влашич, забивший на второй минуте встречи. В концовке матча красную карточку получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев за неспортивное поведение.

ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Реал» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе G являются «Рома» и «Виктория Пльзень». В прошлом туре московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешским клубом «Виктория Пльзень» (2:2), а «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил римскую команду (3:0).