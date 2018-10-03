День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Новости: Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
X

ЦСКА сотворил главную сенсацию в новом сезоне Лиги чемпионов

ЦСКА
00:10 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Московский ЦСКА с минимальным счётом обыграл мадридский "Реал" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Московский ЦСКА с минимальным счётом обыграл мадридский «Реал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу российского клуба.

Автор единственного гола — полузащитник московской команды Никола Влашич, забивший на второй минуте встречи. В концовке матча красную карточку получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев за неспортивное поведение.

ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Реал» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе G являются «Рома» и «Виктория Пльзень». В прошлом туре московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с чешским клубом «Виктория Пльзень» (2:2), а «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил римскую команду (3:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Реал, Футбол, ЦСКА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ман Сити на последних минутах "вырвал" победу у Хоффенхайма Ювентус без Роналду одержал разгромную победу над Янг Бойз Хоффенхайм установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Последние новости

Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы Крупнейшая государственная авиакомпания Молдовы продана с аукциона
Сегодня читают в спорте
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 Хоффенхайм установил уникальный рекорд Лиги чемпионов
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Яблонец – Динамо: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
Новости сегодня
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
07:49 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь