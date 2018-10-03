Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Новости спорта: Состоялись первые матчи второго тура Лиги чемпионов сезона 2018/19.
Состоялись первые матчи второго тура Лиги чемпионов сезона 2018/19. Тур начался сразу с нескольких сенсационных результатов: Реал опозорился в Москве, Аякс отобрал очки у Баварии, а МЮ продолжает "сливать" Моуриньо.
Результаты матчей:
Группа Е
Бавария - Аякс 1:1
Голы: Матс Хуммельс 4 - Нуссайр Мазрауи 22
АЕК – Бенфика – 2:3
Голы: Клонаридис, 53, 63 – Сеферофич, 6, Гримальдо, 15 Семеду, 74
Группа F
Хоффенхайм - Манчестер Сити 1:2
Голы: Бельфодил, 1 — Агуэро, 8, Д. Силва, 87.
Лион – Шахтер – 2:2
Голы: Дембеле (70), Дюбуа (72) - Мораес (44, 55)
Группа G
ЦСКА - "Реал" 1:0
Гол: Никола Влашич 2
"Рома" – "Виктория" – 5:0
Голы: Джеко, 3, 40, 90+2; Ундер, 64; Клюйверт, 73
Группа Н
"Ювентус" - "Янг Бойз" 3:0
Голы: Дибала 5, Дибала 33, Дибала 69
Манчестер Юнайтед - Валесния 0:0
Завтра Лига чемпионов продолжится еще рядом интереснейших матчей.