День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Шевченко вызвал 24-х игроков на матчи сборной: есть дебютант
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Новости: Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса
X

Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября

Игорь Акинфеев
00:38 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Состоялись первые матчи второго тура Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Состоялись первые матчи второго тура Лиги чемпионов сезона 2018/19. Тур начался сразу с нескольких сенсационных результатов: Реал опозорился в Москве, Аякс отобрал очки у Баварии, а МЮ продолжает "сливать" Моуриньо. 

Результаты матчей:

Группа Е

Бавария - Аякс 1:1

Голы: Матс Хуммельс 4 - Нуссайр Мазрауи 22

АЕК – Бенфика – 2:3

Голы: Клонаридис, 53, 63 – Сеферофич, 6, Гримальдо, 15 Семеду, 74

Группа F

Хоффенхайм - Манчестер Сити 1:2

Голы: Бельфодил, 1 — Агуэро, 8, Д. Силва, 87.

Лион – Шахтер – 2:2

Голы: Дембеле (70), Дюбуа (72) - Мораес (44, 55)

Группа G

ЦСКА - "Реал" 1:0

Гол: Никола Влашич 2

"Рома" – "Виктория" – 5:0

Голы: Джеко, 3, 40, 90+2; Ундер, 64; Клюйверт, 73

Группа Н

"Ювентус" - "Янг Бойз" 3:0

Голы: Дибала 5, Дибала 33, Дибала 69

Манчестер Юнайтед - Валесния 0:0

Завтра Лига чемпионов продолжится еще рядом интереснейших матчей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Бенфика, ФК Лион, ФК Реал, ФК Шахтер, Футбол, ЦСКА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ман Сити на последних минутах "вырвал" победу у Хоффенхайма Ювентус без Роналду одержал разгромную победу над Янг Бойз Хоффенхайм установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 3 октября: все знаки Зодиака Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы
Сегодня читают в спорте
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 Хоффенхайм установил уникальный рекорд Лиги чемпионов
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Яблонец – Динамо: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
Новости сегодня
08:09 Нурмагамедов - о предстоящем бое против Макгрегора
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь