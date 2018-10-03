Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов

Шахтер упустил победу над Лионом, пропустив два мяча в период с 70-й по 72-ю минуту. Главный тренер Горняков сожалеет, что преимущество удержать не удалось.

«У нас было преимущество, забив два гола сопернику, полностью доминировали. Но во втором тайме произошел переломный момент, соперник создал проблемы в тех зонах, где они сильнее всего — в 30 метрах от наших ворот. Жалко терять преимущество в два мяча», — сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

«Если бы мы выиграли, то было бы справедливее и понятнее. Впереди два матча против Манчестер Сити. Продолжаем бороться, все еще реально. Будем стараться выигрывать и выходить из группы».

Обратил внимание главный тренер Горняков на игру защитника Николая Матвиенко. Фулбек сыграл против Лиона на непривычной для себя позиции справа в обороне, однако португалец доволен его выступлением.

«Не всегда понятно, что игрок, который привык играть слева, играет справа. Но сегодня показало, что этот выбор был правильный. Матвиенко быстр, это игрок, в которого мы верим и на которого у нас большие ожидания».

Напоследок, Фонсека признал потерю концентрации команды, из-за которой Шахтер во втором тайме утратил преимущество в два мяча.

«В ЛЧ такое намного чаще может происходить, тут высокий уровень соперников. Но я не помню, чтобы раньше так было в моей карьере. Впрочем, такое реально, если соперник очень силен».

Следующий поединок в Лиге чемпионов Шахтер сыграет против Манчестер Сити 23 октября в 3-м туре. После двух туров в активе у Горняков 2 очка и 3-е место в турнирной таблице группы F.