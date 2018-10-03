Яблонец – Динамо: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
Новости спорта: Букмекеры определили фаворита матча Яблонец – Динамо Киев в рамках Лиги Европы.
В четверг, 4 октября, Динамо Киев сыграет на выезде с Яблонцом в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 2,87, а на чехов – 2,75. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,4.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 2,8, а на победу Яблонца – 2,6.
Встреча 2-го тура группового раунда Лиги Европы Яблонец – Динамо Киев состоится 4 октября на стадионе Стршельнице. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.