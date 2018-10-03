Наставник Лиона прокомментировал результативную ничью в матче против Шахтера

Главный тренер французского Лиона Брюно Женезьо после ничьи с Шахтером в Лиге чемпионов назвал причины неубедительной игры своей команды в первом тайме.

"Первый тайм дался нам очень сложно: соперник нас опережал, доминировал тактически и технически. После перерыва мы смогли вернуться в игру и забить дважды.

Думаю, мы были несобранными. Именно это стало нашей главной проблемой. Мы не смогли должным образом прессинговать соперника, особенно с учетом того, что Шахтер очень комфортно чувствует себя на левом фланге. Мы видели, как быстро и четко там выполнялись передачи.

Доволен, что вернулись в игру и сравняли счет. В такие моменты не так уж легко реабилитироваться, особенно без поддержки своих болельщиков. Естественно, недоволен тем, что не забили третий мяч. Но не следует забывать, что у Шахтера тоже было много голевых моментов.

Я думаю, проблема прежде всего физическая, потому что матчи у нас фактически каждые три дня. Так продолжается уже 18 дней. Мне кажется, ребятам сложно начинать поединок и быстро ориентироваться на поле, не хватает интенсивности. Это коллективный труд, нужно продолжать работать над ошибками", - отметил Женезьо.