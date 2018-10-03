Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Поединок состоялся в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

Счет в самом конце первого тайма открыл бразильский нападающий украинского клуба Мораес, точно пробивший с близкого расстояния. В начале второй половины встречи он увеличил преимущество «Шахтёра», вновь отличившись ударом из пределов штрафной площадки. Но в середине тайма «Лион» сумел выровнять ситуацию. Сначала Мусса Дембеле точно пробил головой, а затем Лео Дюбуа замкнул прострел Уссема Ауара.

После этого матча «Лион» с четырьмя очками вышел на первое место в группе F. У «Шахтёра» стало два очка и клуб занимает третью позицию.

Лион — Шахтёр . Обзор матча. 2:2

Лион — Шахтер 2:2

Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 — Мораес, 44, 55

Лион: Лопеш — Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди — Тусар, Ндомбеле (Диоп, 85) — Траоре (Депай, 62), Фекир, Ауар — Дембеле (Корне, 82).

Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос (Фернандо, 90+1), Патрик (Коваленко, 75), Тайсон — Мораес (Кайоде, 83).

Предупреждения: Фекир.