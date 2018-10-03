День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
X

"Неприятное послевкусие" Мораес - о матче против Лиона в Лиге чемпионов

Жуниор Мораес
07:49 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал ничью с Лионом во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы прекрасно знали, что Лион – сильная команда. Если бы меня спросили перед матчем, то я бы сказал, что ничья была бы неплохим результатом, но мы показали такой футбол, что остался неприятный привкус после такой ничьей.

Я могу поздравить команду за такой матч, но мы не можем повернуть время и исправить свои ошибки. Нас ждут другие матчи, сделаем все, чтобы пройти дальше. Лига чемпионов – это соревнование, в котором нельзя ошибаться. Ошибки могут стать фатальными. Нельзя играть вничью ни с Хоффенхаймом, ни с Лионом, если мы хотим пройти дальше.

Без болельщиков играть мне не нравится, это не хорошо. Даже если бы были только болельщики Лиона, то все равно было бы лучше. Всем нравится играть на заполненных стадионах.

Я забивал 2 гола Бешикташу в составе Динамо, когда защитник Лиона Марсело еще выступал в составе турецкого клуба? Голы, которые я сегодня забил не были непосредственно с ним связанные. Марсело – очень сильный футболист, профессионал. Я рад, что забиваю, когда играю против него", – сказал Мораес в эфире телеканала Футбол 1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жуниор Мораес, Новости футбола, ФК Лион, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с Реалом Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ Бойко: Мне писали, что пробьют мне колеса и поломают битами ноги

Последние новости

Промоутер: Джошуа следующий бой проведет с Уайтом Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд
Сегодня читают в спорте
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
03 УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с Реалом
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Как легенда мирового бокса танцует с украинскими детьми (Видео)
Новости сегодня
21:40 Путин подписью утвердил скандальную пенсионную реформу
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь