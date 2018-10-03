"Неприятное послевкусие" Мораес - о матче против Лиона в Лиге чемпионов

"Мы прекрасно знали, что Лион – сильная команда. Если бы меня спросили перед матчем, то я бы сказал, что ничья была бы неплохим результатом, но мы показали такой футбол, что остался неприятный привкус после такой ничьей.

Я могу поздравить команду за такой матч, но мы не можем повернуть время и исправить свои ошибки. Нас ждут другие матчи, сделаем все, чтобы пройти дальше. Лига чемпионов – это соревнование, в котором нельзя ошибаться. Ошибки могут стать фатальными. Нельзя играть вничью ни с Хоффенхаймом, ни с Лионом, если мы хотим пройти дальше.

Без болельщиков играть мне не нравится, это не хорошо. Даже если бы были только болельщики Лиона, то все равно было бы лучше. Всем нравится играть на заполненных стадионах.

Я забивал 2 гола Бешикташу в составе Динамо, когда защитник Лиона Марсело еще выступал в составе турецкого клуба? Голы, которые я сегодня забил не были непосредственно с ним связанные. Марсело – очень сильный футболист, профессионал. Я рад, что забиваю, когда играю против него", – сказал Мораес в эфире телеканала Футбол 1.