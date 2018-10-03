Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 2 тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и Реалом.
В поединке 2 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал неожиданно на выезде уступил ЦСКА со счетом 0:1.
Реал продемонстрировал достаточно безыдейную игру на выезде, уступив ЦСКА из-за гола, забитого после грубейшей ошибки Тони Крооса.
ЦСКА - Реал 1:0
Гол: Влашич, 2
ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин — Ахметов, Бийол — Влашич, Дзагоев (Ефремов, 65), Обляков (Кырнац, 90+8) — Чалов (Сигурдссон, 78)
Реал: Навас — Карвахаль (Одриосола, 43), Варан, Начо, Регильон — Себальос, Каземиро (Модрич, 58), Кроос — Васкес (Диас, 58), Бензема, Асенсио
Предупреждения: Бийол, Обляков, Акинфеев
Удаление: Акинфеев, 90+5 (вторая желтая карточка)
В Испании цск получит т 6-ть.