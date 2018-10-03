"Нас поставили на место": Кривцов - о матче против Лиона в Лиге чемпионов

"Сегодня мы два очка потеряли, чем заработали одно, скорее. Сели низко, дали пространство сопернику, из-за этого пропустили".

"Забили второй гол, могли забить третий, немного расслабились. Думали, что уже выиграли эту игру. На место нас поставили сегодня".

"Лион делал тактические изменения. Мы 2:0 выигрывали, игра нам давалась, но мы сыграли вничью…"

"Сейчас у нас два очка, остается четыре игры, и уже нужно побеждать".

"Манчестер Сити фаворит группы? Я думаю все четыре команды достойные претенденты".

"Сколько нужно заработать очков, чтобы выйти из группы? В матчах против Манчестер Сити мы будем стараться зарабатывать по максимуму очков".

"Матвиенко? Отлично сыграл на новой для себя мотивации, Лига чемпионов – это другой уровень, здоров сыграл".

"Пустые трибуны? Играть при заполненных трибунах – значительно лучше. Было ощущение, словно товарищеский матч. Может быть Лиону было бы легче, но все равно болельщики на трибуне дают заряд".

"Матч напоминал поединок из УПЛ на котором нет болельщиков? Если некоторые игры проходят с 500-600 болельщиками, то да, можно сравнить".

"Депай? Он – высокого игрок уровня, который может и придержать мяч, и отдать. Он нам усложнил задачу".