Кайоде - о матче против Лиона и шансах Шахтера на выход из группы ЛЧ

В поединке 2 тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл 2:2 с Лионом.

Подарить команде Паулу Фонсеке победу в данном матче мог Лари Кайоде после прекрасного паса пяткой от Марлоса, однако форвард "горняков" угодил в перекладину.

"У меня был момент, и я принял быстрое решение пробивать в ближний угол. Если бы я попытался подработать мяч и поразить дальний, голкипер мог бы уже занять удобную позицию. Мне не повезло, так как мяч коснулся защитника. Если бы не это, сто процентов был бы гол".

"Нужно смотреть вперед и ждать следующий игру. Это футбол, неудачи случаются, потому все нормально".

"Тренер сказал, чтобы я постарался усилить атаку и при этом помог в центре, потому что Лион много атаковал из этой зоны. Как только мне удавалось заполучить мяч в центральной части поля, я тут же должен был устремляться в контратаку".

"Два пропущенных гола? Что-то пошло не так. Мы стали слишком глубоко садиться и допустили ошибки, при которых мяч неудачно отскочил к нападающим".

"Отсутствие болельщиков немного разочаровало меня. Обычно наши фанаты следуют за нами и обеспечивают нам великолепную поддержку. Но, как вы видите, на нас в итоге это не повлияло. Мы играли в свой футбол".

"Против Манчестер Сити я не буду чувствовать ничего особенного. Мое дело выйти на поле и забить гол. Думаю, Шахтер может обыграть "горожан", в прошлом сезоне это удалось".