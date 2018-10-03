День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
X

Кайоде - о матче против Лиона и шансах Шахтера на выход из группы ЛЧ

Оларенважу Кайоде
08:30 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Нападающий Шахтера Оларенважу Кайоде пообщался с журналистами после матча с Лионом.

В поединке 2 тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграл 2:2 с Лионом.

Подарить команде Паулу Фонсеке победу в данном матче мог Лари Кайоде после прекрасного паса пяткой от Марлоса, однако форвард "горняков" угодил в перекладину.

"У меня был момент, и я принял быстрое решение пробивать в ближний угол. Если бы я попытался подработать мяч и поразить дальний, голкипер мог бы уже занять удобную позицию. Мне не повезло, так как мяч коснулся защитника. Если бы не это, сто процентов был бы гол".

"Нужно смотреть вперед и ждать следующий игру. Это футбол, неудачи случаются, потому все нормально".

"Тренер сказал, чтобы я постарался усилить атаку и при этом помог в центре, потому что Лион много атаковал из этой зоны. Как только мне удавалось заполучить мяч в центральной части поля, я тут же должен был устремляться в контратаку".

"Два пропущенных гола? Что-то пошло не так. Мы стали слишком глубоко садиться и допустили ошибки, при которых мяч неудачно отскочил к нападающим".

"Отсутствие болельщиков немного разочаровало меня. Обычно наши фанаты следуют за нами и обеспечивают нам великолепную поддержку. Но, как вы видите, на нас в итоге это не повлияло. Мы играли в свой футбол".

"Против Манчестер Сити я не буду чувствовать ничего особенного. Мое дело выйти на поле и забить гол. Думаю, Шахтер может обыграть "горожан", в прошлом сезоне это удалось".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Оларенважу Кайоде, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с Реалом Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ Бойко: Мне писали, что пробьют мне колеса и поломают битами ноги

Последние новости

Промоутер: Джошуа следующий бой проведет с Уайтом Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд
Сегодня читают в спорте
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
03 УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с Реалом
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Как легенда мирового бокса танцует с украинскими детьми (Видео)
Новости сегодня
21:40 Путин подписью утвердил скандальную пенсионную реформу
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь