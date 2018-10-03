Наставник донецкого клуба ушел в отставку

На тренерском мостике донецкого «Олимпика» произошли изменения. После пяти с половиной лет работы у руля «олимпийцев» клуб покидает главный тренер Роман Санжар.

Стороны пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество. Вместе с 39-летним специалистом покидают «Олимпик» его помощники – ассистент главного тренера Алексей Змиевский и тренер вратарей Станислав Тищенко.

Роман Санжар возглавил «Олимпик» в апреле 2013 года, спустя год он вывел команду в Премьер-лигу, где смог не только закрепиться, но и постепенно добиваться прогресса. В своем дебютном сезоне в УПЛ дончане добрались до полуфинала Кубка Украины, а весной 2017-го года «Олимпик» под руководством Санжара завоевал историческую путевку в еврокубки, заняв четвертое место в чемпионате.

Во главе «Олимпика» Роман Санжар провел 177 матчей (из них 125 – в УПЛ), добыл 61 победу при 47-ми ничьих и 69-ти поражениях. Команда забила 192 гола, а пропустила 248 мячей.

Имя нового главного тренера «Олимпика» будет объявлено уже сегодня, 3-го октября.