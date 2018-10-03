Защитник Шахтера прокомментировал матч против Лиона в ЛЧ

"Счастлив дебютировать в Лиге чемпионов и хочу поблагодарить тренеров за такую возможность.

Встреча получилась очень сложной. В первом тайме мы хорошо действовали в обороне, не давали сопернику пространства и были сосредоточенными. Во втором немного подсели, пожалуй, не хватило игрового тонуса, который получают команды в сильном чемпионате. Наверное, нам не хватает таких матчей.

Что касается моего выхода на правом фланге, то я уже говорил: все зависит от практики. Чем больше будешь тренироваться, тем больше получается. Когда меня дальше планируют использовать на этой позиции, то добавлять с каждой тренировкой и каждой игрой", - сказал защитник.