Бойко: Мне писали, что пробьют мне колеса и поломают битами ноги

«Угрожали ли мне после матчей? Если человек написал мне «лох», то это угроза? После неудачных встреч не было такого, было после удачных. Я тогда был в «Оболоне», и мы обыграли в Харькове «Металлист». Там, по-моему, был день рождения Александра Ярославского (на то время президент «Металлиста» – прим.), или открытие стадиона, я уже не помню.

Они тогда зарядили фейерверки, пришла куча людей... В итоге я отбил пенальти, который исполнил Жажа, а мы победили со счетом 1:0. Но все равно был этот фейерверк, наверное, для нас. Настроение было супер, но потом после игры мне на телефон и в социальные сети начали писать, что знают, где стоит моя машина, где я живу, что пробьют мне колеса и поломают битами ноги.

Было реально неприятно, продолжалось это не один день», – сказал Бойко в шоу «ОТДУШИВДУШУ».