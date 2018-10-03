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Бойко: Мне писали, что пробьют мне колеса и поломают битами ноги

Денис Бойко
15:07 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости спорта: Голкипер «Динамо» Денис Бойко рассказал об угрозах со стороны болельщиков.

«Угрожали ли мне после матчей? Если человек написал мне «лох», то это угроза? После неудачных встреч не было такого, было после удачных. Я тогда был в «Оболоне», и мы обыграли в Харькове «Металлист». Там, по-моему, был день рождения Александра Ярославского (на то время президент «Металлиста» – прим.), или открытие стадиона, я уже не помню.

Они тогда зарядили фейерверки, пришла куча людей... В итоге я отбил пенальти, который исполнил Жажа, а мы победили со счетом 1:0. Но все равно был этот фейерверк, наверное, для нас. Настроение было супер, но потом после игры мне на телефон и в социальные сети начали писать, что знают, где стоит моя машина, где я живу, что пробьют мне колеса и поломают битами ноги.

Было реально неприятно, продолжалось это не один день», – сказал Бойко в шоу «ОТДУШИВДУШУ».

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Новости спорта, Денис Бойко, Сборная Украины, ФК Динамо (Киев).
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