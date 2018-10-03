Заявка Динамо на матч против Яблонеца в Лиги Европы

В матче 2 тура группового этапа Лиги Европы Динамо сыграет с Яблонецом.

Участие в поединке не сможет принять один из лидеров киевлян Беньямин Вербич, который восстанавливается от микротравмы.

В целом заявка Динамо на матч выглядит следующим образом.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидиклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин

Поединок Яблонец – Динамо состоится 4 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.