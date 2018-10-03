Заявка Динамо на матч против Яблонеца в Лиги Европы
Новости спорта: Стала известна заявка киевского клуба на поединок Лиги Европы.
В матче 2 тура группового этапа Лиги Европы Динамо сыграет с Яблонецом.
Участие в поединке не сможет принять один из лидеров киевлян Беньямин Вербич, который восстанавливается от микротравмы.
В целом заявка Динамо на матч выглядит следующим образом.
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько.
Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидиклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук
Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин
Поединок Яблонец – Динамо состоится 4 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.