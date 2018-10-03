Захватывающий матч Лиги чемпионов АЕК - Бенфика 2:3 (Видео)

В захватывающем и богатом на голы матче Бенфика все же сумела вырвать победу на выезде у АЕКа.

АЕК Афины — Бенфика. Обзор матча. 2:3

АЕК — Бенфика 2:3

Голы: Клонаридис, 53, 63 — Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74

АЕК: Баркас — Бакакис, Ойконому (Чосич, 68), Чигринский, Хульт — Галанопулос, Симоэс (Гало, 79) — Бакасетас, Клонаридис, Манталос — Понсе (Якумакис, 60)

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Диаш, Конти, Гримальдо — Пицци (Семеду, 62), Фейса, Фернандеш — Сальвио (Лема, 46), Сеферович, Силва

Предупреждения: Понсе, Бакасетас — Диаш, Алмейда, Гримальдо

Удаление: Диаш, 45+4