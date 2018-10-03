Захватывающий матч Лиги чемпионов АЕК - Бенфика 2:3 (Видео)
Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 2 тура группового этапа Лиги чемпионов между АЕКом и Бенфикой.
В захватывающем и богатом на голы матче Бенфика все же сумела вырвать победу на выезде у АЕКа.
АЕК Афины — Бенфика. Обзор матча. 2:3
АЕК — Бенфика 2:3
Голы: Клонаридис, 53, 63 — Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74
АЕК: Баркас — Бакакис, Ойконому (Чосич, 68), Чигринский, Хульт — Галанопулос, Симоэс (Гало, 79) — Бакасетас, Клонаридис, Манталос — Понсе (Якумакис, 60)
Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Диаш, Конти, Гримальдо — Пицци (Семеду, 62), Фейса, Фернандеш — Сальвио (Лема, 46), Сеферович, Силва
Предупреждения: Понсе, Бакасетас — Диаш, Алмейда, Гримальдо
Удаление: Диаш, 45+4