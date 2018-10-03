Санжар прокомментировал свой уход из Олимпика

"Встретились с руководством, поговорили. Олимпик показывает не те результаты, которые хотелось бы видеть руководству команды. Мы расстались друзьями. Проработал здесь 15 лет. Вопросов к руководству по поводу финансов нет. Сейчас хочу съездить на стажировку", – сказал Роман Санжар в эфире телеканала "Футбол 1".

После 10 туров Олимпик занимает 7 место в турнирной таблице УПЛ. Донецкая команда имеет в своем активе 12 очков и отстает от 6 и 5 места только на один зачетный пункт.

Напомним, сегодня, 3 октября, Роман Санжар вместе со своими помощниками покинули Олимпик. Экс-тренер "олимпийцев" работал в команде на протяжении последних 5,5 лет.