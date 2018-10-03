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Капитан Лиона - о матче против Шахтера в Лиге чемпионов

Набиль Фекир
11:38 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Полузащитник Лиона Набиль Фекир подвел итог матча Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Капитан "Лиона", полузащитник Набиль Фекир прокомментировал поединок его команды против "Шахтера" в Лиге Чемпионов.

Напомним, матч закончился ничьей 2:2. Перед перерывом и в начале второго тайма в ворота "Лиона" забивал Жуниор Мораес, однако ткачи нашли в себе силы отыграться благодаря точным ударам Дембеле и Дюбуа.

"Эта ничья - логична, в конечном итоге мы получили хороший результат. Мы столкнулись с сильным соперником, " Шахтер "- очень техничная команда, которая контролировала ход игры в первом тайме. В перерыве тренер нас мотивировал, и команда правильно отреагировала. Нам удалось вернуться в игру, и мы могли бы даже победить. У нас были возможности для победы, но не стоит забывать, что и горняки также попали в каркас ворот".

Добавим, что "Лион" возглавляет группу F, имея четыре очка. "Шахтер" идет третьим с двумя баллами. В активе "Манчестер Сити" три пункта, "Хоффенхайм" имеет один балл.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Набиль Фекир, Новости футбола, ФК Лион, ФК Шахтер, Футбол.
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