Ибрагимович может вернуться в Милан

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в европейский футбол, сообщает Corriere della sera.

По данным издания, приглашение шведского футболиста рассматривает «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо хочет усилить атаку опытным и уверенным в себе игроком, который сможет помочь россонери в решающих стадиях сезона. Руководство «Милана» поставило перед итальянцем цель пробиться в Лигу чемпионов и как можно дальше пройти в Лиге Европы, и для этого ему необходимо укрепить нападение.

Сам Ибрагимович уверен, что, несмотря на 37-летний возраст, способен играть на высоком уровне в течение ближайших двух лет. Форвард хочет завершить карьеру в родном «Мальмё», однако не горит желанием возвращаться в Швецию прямо сейчас. Семья футболиста положительно относится к переезду в Милан. Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до декабря 2019 года. «Милан» может осуществить трансфер в зимнее окно. В таком случае с игроком будет заключён контракт до окончания нынешнего сезона.