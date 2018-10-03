Президент Лиона: Шахтер сильнее Манчестер Сити

"Разочарованные, ведь думали, что сможем начать встречу куда лучше. Это был серьезный вызов – вернуться в игру с 0:2. Важно помнить, что мы пробили по воротам Шахтера 22 раза. Думаю, это рекорд Лиги чемпионов.

Лион играл против очень хорошей команды с острыми бразильскими игроками, казалось, что это – бразильская команда.

Шахтер, наверное, лучшая команда, с которой мы встречались в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Думаю, что Шахтер сильнее Манчестер Сити, поэтому это неплохой результат для нас.

Необходимо, чтобы тренерский штаб разобрался, почему у нас такие перепады в интенсивности. Мы должны сделать так, чтобы команда лучше входила в матч и демонстрировала тот темп, который был во втором тайме", – цитирует Ола Goal.com.

Напомним, Шахтер сыграл вничью с Лионом на выезде 2:2, хотя до 70-й минуты матча побеждал со счетом 2:0. "Горняки" занимают 3 место в группе, имея в своем активе 2 очка.